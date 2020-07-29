Дата начала учебного года - 2020 в Самаре озвучена в правительстве
Дата начала учебного года - 2020 в Самаре озвучена официально. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова подтвердила, что дети пойдут в школу 1 сентября 2020 года и сдвигать дату начала учебного года из-за коронавируса никто не будет.
- Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре как обычно. При этом, необходимо провести линейки при соблюдении всех необходимых мер, - приводит слова Татьяны Голиковой сайт kp.ru. Такое решение она озвучила во время совещания по эпидемиологической ситуации.
А вот вернуться в офлайн прямо 1 сентября могут не все вузы. По данным вице-премьера, к этому готовы 92% высших учебных заведений. Начало учебного года они могут перенести буквально на две недели, в этом случае они стартуют с 14 сентября.
До этого в министерстве просвещения сообщили, что все занятия будут проводить в очном формате, но достижения дистанционки не будут забыты: интернет в образовательном процессе станут использовать более активно.
ИСТОЧНИК KP.RU