2020-07-29T16:29:34+03:00
Общество

В Самаре владельцы 52 коттеджей на 9-ой просеке незаконно пользовались водой

Теперь им придется заплатить за нарушение закона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Некоторые самовольщики могут заплатить более миллиона рублейНекоторые самовольщики могут заплатить более миллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре коммунальщики вновь нашли тех, кто незаконно пользуется водой. Нарушителями оказались собственники коттеджей на элитной 9-ой просеке. Огорчили своим поведением сотрудников «РКС-Самара» 52 владельца дорогостоящих домов.

- Теперь за нарушение закона им придется расплачиваться в кратном размере. В сумму войдет круглосуточное потребление за весь период незаконного пользования. Счета некоторых самовольщиков, у которых имеются сауны и бассейны, могут превысить миллион рублей, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Кроме того, в компании отмечают, что на этих нарушителей не будет действовать амнистия. Льготы положены только тем, кто сам приходит к коммунальщикам с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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