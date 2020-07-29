В Самаре владельцы 52 коттеджей на 9-ой просеке незаконно пользовались водой

29 Июль 2020 2020-07-29T16:29:34+03:00

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В Самаре коммунальщики вновь нашли тех, кто незаконно пользуется водой. Нарушителями оказались собственники коттеджей на элитной 9-ой просеке. Огорчили своим поведением сотрудников «РКС-Самара» 52 владельца дорогостоящих домов.

- Теперь за нарушение закона им придется расплачиваться в кратном размере. В сумму войдет круглосуточное потребление за весь период незаконного пользования. Счета некоторых самовольщиков, у которых имеются сауны и бассейны, могут превысить миллион рублей, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Кроме того, в компании отмечают, что на этих нарушителей не будет действовать амнистия. Льготы положены только тем, кто сам приходит к коммунальщикам с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU