В мэрии Самары рассказали, когда озеро в парке Металлургов полностью восстановится

29 Июль 2020 2020-07-29T16:46:34+03:00

Уже сейчас уровень воды стал выше, и водоем больше не напоминает болото

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Озеро в парке Металлургов в Самаре приходит в норму. Усилия властей дали результат — помогли биологическая очистка и резервный источник подпитки.

- За месяц уровень воды в озере поднимается на 40 см. Также на прошлой неделе в воду добавили 100 литров биологического препарата. Полезные микроорганизмы борются с патогенными водорослями, выделяют кислород и являются кормовой базой для рыб, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Ранее сотрудникам парка приходилось ежедневно убирать из водоема по 45 мешков водорослей — именно из-за них оно стало в последнее время походить на болото. Сейчас же вода в озере стала прозрачной, поднялся и ее уровень, что позволило включить фонтан на полную мощность. Между тем в парке продолжают ежедневно очищать водоем механическим способом. По словам начальника отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексея Пецина, озеро полностью восстановится в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU