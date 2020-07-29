Желтый уровень опасности объявили в Самарской области до конца июля

29 Июль 2020 2020-07-29T16:56:45+03:00

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В Самарской области ближайшие несколько дней будут очень жаркими. Столбики термометров днем не будут опускаться ниже 30 градусов. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

- В дневные часы 29 — 31 июля местами по Самарской области максимальная температура воздуха составит 30...33 градуса, - рассказали в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области дало рекомендации, как пережить жару без вреда для здоровья: не стоит долго находиться на солнце, особенно без головного убора; не следует усиленно заниматься спортом; а вот воду нужно пить как можно больше, но не холодную; также можно обтирать мокрым полотенцем кожу.

ИСТОЧНИК KP.RU