Полицейский в свой выходной день задержал серийного грабителя в Самаре

29 Июль 2020 2020-07-29T17:35:23+03:00

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На днях у дома на улице Алма-Атинской в Самаре неизвестный напал на 39-летнюю женщину. Он отобрал у нее золотое украшение и скрылся. Полицейские составили ориентировку на злоумышленника, довели ее до личного состава.

- В этот же день инспектор 1-го мобильного взвода 1-й роты полка ППС УМВД по городу Алексей Камкичев, в свой выходной день, находился у дома на Ташкентской. Он обратил внимание на мужчину, сидевшего на скамейке и внимательно наблюдавшего за детской площадкой, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Алексей заметил, что незнакомец схож по приметам с грабителем. Лейтенант вызвал подкрепление и, пока подмога ехала, подозреваемого задержал. Им оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 39-летний местный житель.

Сейчас по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские полагают, что фигурант его причастен к совершению еще не менее шести похожих преступлений. Сам он свою вину не отрицает. Расследование продолжается.

В Самаре в свой выходной день полицейский задержал грабителя.Лейтенант полиции, находясь около одного из домов по улице Ташкентской, обратил внимание на мужчину, который сидел на скамейке и внимательно наблюдал за детской площадкой. Мужчина был схож по приметам с грабителем.

ИСТОЧНИК KP.RU