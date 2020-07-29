2020-07-29T18:11:13+03:00
Спорт

«Крылья Соетов-2» выступят в ПФЛ

Возглавит команду тренер молодежки Владимир Кухлевский
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В прошедшем сезоне молодежного первенства РПЛ «Крылья» заняли четвертое место.В прошедшем сезоне молодежного первенства РПЛ «Крылья» заняли четвертое место.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В сезоне 2020/2021 ПФЛ выступит вторая команда «Крыльев Советов». Она сыграет в группе «Урал-Приволжье». «Крылья» решили заявить дубль во второй дивизион из-за того, что в ФНЛ нет молодежного первенства.

Возглавит «КС-2» тренер молодежки Владимир Кухлевский.

Сезон в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ стартует ближе к середине августа. Когда именно – лига еще не объявила. Известно, что компанию «Крыльям Советов-2» в ПФЛ составит другой клуб из Самарской области – тольяттинская «Лада».

Еще два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» - представят область в Футбольной национальной лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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