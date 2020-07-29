«Крылья Соетов-2» выступят в ПФЛ
В сезоне 2020/2021 ПФЛ выступит вторая команда «Крыльев Советов». Она сыграет в группе «Урал-Приволжье». «Крылья» решили заявить дубль во второй дивизион из-за того, что в ФНЛ нет молодежного первенства.
Возглавит «КС-2» тренер молодежки Владимир Кухлевский.
Сезон в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ стартует ближе к середине августа. Когда именно – лига еще не объявила. Известно, что компанию «Крыльям Советов-2» в ПФЛ составит другой клуб из Самарской области – тольяттинская «Лада».
Еще два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» - представят область в Футбольной национальной лиге.
ИСТОЧНИК KP.RU