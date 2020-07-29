В Тольятти автокран сбил с фасада дома бетонные блоки
В Тольятти в среду, 29 июля, на улице Мусырева бетонные блоки рухнули с фасада дома №59, повредив четыре балкона. Обрушение произошло из-за того, что автокран, с помощью которого рабочие чинили крышу, задел металлический парапет. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- Повреждены конструкции четырех балконов дома (с шестого по девятый этаж). Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, - уточнили в МЧС.
ЧП произошло вечером в среду, 29 июля.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Все последствия ЧП будут устанавливать эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU