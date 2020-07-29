2020-07-29T21:14:54+03:00
Происшествия

В Тольятти автокран сбил с фасада дома бетонные блоки

К счастью, никто не пострадал
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Бетонные блоки повредили балконы 6-9 этажей дома.Бетонные блоки повредили балконы 6-9 этажей дома.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Тольятти в среду, 29 июля, на улице Мусырева бетонные блоки рухнули с фасада дома №59, повредив четыре балкона. Обрушение произошло из-за того, что автокран, с помощью которого рабочие чинили крышу, задел металлический парапет. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Повреждены конструкции четырех балконов дома (с шестого по девятый этаж). Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, - уточнили в МЧС.

ЧП произошло вечером в среду, 29 июля. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

ЧП произошло вечером в среду, 29 июля.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Все последствия ЧП будут устанавливать эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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