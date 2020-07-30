Самарчанка отчаялась и решила купить права за 170 тыс рублей

30 Июль 2020 2020-07-29T23:46:12+03:00

Но экзамены ей все равно придется сдавать, так как ее "советчик" попался полиции

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В Самаре мужчину будут судить за посредничество во взятке. Его задержали с деньгами на парковке в Ленинском районе. Мужчина обещал жительнице Самары, что передаст 170 тыс рублей сотрудникам ГИБДД и она без всяких проблем получит права категории А и В, при этом сдавать экзамен не придется.

Но сделка сорвалась. Мужчину задержали при получени денег. В следственном комитете сообщили, что уже собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы передать в суд уголовное дело. Здесь его рассмотрят по существу.

А следователи напомнили, что одной из их главных целей является борьба с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU