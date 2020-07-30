В Тольятти пожарные тушили полыхающий катер

30 Июль 2020 2020-07-30T10:24:33+03:00

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Вечером в среду, 29 июля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ЧП. В микрорайоне Федоровка на улице Канальной, 1 в воде загорелся катер.

- При спуске на воду взорвался катер, сгорел почти полностью, - рассказали очевидцы в соцсетях.

- Сообщение о возгорании поступило в 19:10. Горел катер Байлайнер на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина — аварийный режим электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные довольно быстро потушили возгорание. В 19:22 они локализовали пламя, а через семь минут уже полностью потушили его. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="192" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/793442" frameborder="0"></iframe> В Тольятти сгорел катер 29.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU