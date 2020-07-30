В Тольятти пожарные тушили полыхающий катер
Вечером в среду, 29 июля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ЧП. В микрорайоне Федоровка на улице Канальной, 1 в воде загорелся катер.
- При спуске на воду взорвался катер, сгорел почти полностью, - рассказали очевидцы в соцсетях.
- Сообщение о возгорании поступило в 19:10. Горел катер Байлайнер на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина — аварийный режим электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Пожарные довольно быстро потушили возгорание. В 19:22 они локализовали пламя, а через семь минут уже полностью потушили его. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Тольятти сгорел катер 29.07.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU