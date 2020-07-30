2020-07-30T08:53:44+03:00
Общество

В Самаре рассказали, что будут делать с самолетом МиГ 17, на котором летал Кожедуб

Окончательное решение по выбору места для его размещения планируют оставить за горожанами
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре самолет МиГ-17 покажут всемВ Самаре самолет МиГ-17 покажут всем
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В Самаре продолжают обсуждать перенос памятника самолету МиГ-17, который сейчас располагается на территории закрытого военного городка, при этом в ближайшее время часть планируется передислоцировать. Памятник и сейчас не находится на балансе чьего-то ведомства и просто ветшает. В начале июля минобороны согласилось перенести памятник с территории воинской части. Осталось определиться, где он будет теперь стоять.

Этот вопрос обсудил депутат Александр Хинштейн, который принимает живоее участие в решении проблемы, с общественниками и ветеранами. Он посоветовал окончательный выбор оставить за горожанами. Сначала памятник предложили поставить на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского. Но здесь площадка слишком большая: маленький самолет на ней просто потеряется.

- К моему большому удивлению памятник самолету «МиГ-17» в Самаре сегодня находится в очень хорошем состоянии, по сравнению с теми самолетами, которые я видел ранее. У него цельный корпус, не приварены крылья, а, значит, памятник можно легко разобрать и перенести в другое место. На постаменте очень красивая самобытная чеканка, которую обязательно нужно восстановить и сохранить, - прокомментировал Александр Хинштейн.

Он напомнил, что на этом самолете летал летчик -ас Иван Кожедуб, но к тому же этот самолет важно оставить в Самаре и как дань традициям самолетостроения и ракетостроения в городе. Памятник уже хотели увезти в Екатеринбург, избежать этого удалось вмешательством властей и общественников.

- Теперь наша главная задача – вместе с жителями определить место установки в Самаре памятника МиГу-17. Я предлагаю это сделать в следующем году, в одну из «военных» дат, - отметил Хинштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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