«Самарскую Луку» будет развивать консорциум с участием СГЭУ

30 Июль 2020 2020-07-30T09:29:39+03:00

Самое главное для авторов идеи – войти в концепт уникальной экосистемы, горного ландшафта, сельского быта, экологического и оздоровительного отдыха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из нацпарка и территорий вокруг хотят сделать привлекательный для туристов кластер

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Самарской область с проектом туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука» вышла в финал всероссийского конкурса по выявлению пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий. Идею создать такой кластер в Самарской области в 2019 году предложила команда Научно-исследовательского института регионального развития Самарского государственного экономического университета. Этот проект получил поддержку областного правительства.

- Для участия в конкурсе был создан консорциум, в состав которого вошли представители регионального правительства, особо охраняемых природных территорий, муниципалитетов и эксперты. Ключевым экспертом и участником проектной команды стал СГЭУ, - рассказали в Самарской государственном экономическом университете.

Идея проекта – комплексное развитие «Самарской Луки» и прилегающих территорий. СГЭУ вместе с партнерами сформировал портфель инвестиционных проектов, подкреплённых соглашениями о намерениях, на 470 миллионов рублей. Сейчас на территории кластера 15 потенциальных резидентов.

- Сегодня «Самарская Лука» - это уникальный природный музей-заповедник под открытым небом. И наша совместная задача - создание сети обустроенных экологических маршрутов, туристской инфраструктуры круглогодичного функционирования и привлечение внебюджетных инвестиций, - отметила директор НИИ регионального развития СГЭУ, к.э.н., доцент Наталья Полянскова.

Директор НИИ отмечает, что в нацпарке не будет высотных гостиниц. Самое главное для авторов идеи – войти в концепт уникальной экосистемы, горного ландшафта, сельского быта, экологического и оздоровительного отдыха. Проект резидента не должен выбиваться из общей концепции.

- До 19 сентября консорциум будет разрабатывать концепцию, мастер-план и Стратегию развития ТРК «Самарская Лука». После чего по результатам защиты проекта на финальной стратегической сессии в Москве будет отобрано 10 лучших проектов, которые получат федеральное финансирование на реализацию, - подытожили в СГЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU