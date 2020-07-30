2020-07-30T09:29:39+03:00
Общество

«Самарскую Луку» будет развивать консорциум с участием СГЭУ

Из нацпарка и территорий вокруг хотят сделать привлекательный для туристов кластер
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
Самое главное для авторов идеи – войти в концепт уникальной экосистемы, горного ландшафта, сельского быта, экологического и оздоровительного отдыха.Самое главное для авторов идеи – войти в концепт уникальной экосистемы, горного ландшафта, сельского быта, экологического и оздоровительного отдыха.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарской область с проектом туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука» вышла в финал всероссийского конкурса по выявлению пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий. Идею создать такой кластер в Самарской области в 2019 году предложила команда Научно-исследовательского института регионального развития Самарского государственного экономического университета. Этот проект получил поддержку областного правительства.

- Для участия в конкурсе был создан консорциум, в состав которого вошли представители регионального правительства, особо охраняемых природных территорий, муниципалитетов и эксперты. Ключевым экспертом и участником проектной команды стал СГЭУ, - рассказали в Самарской государственном экономическом университете.

Идея проекта – комплексное развитие «Самарской Луки» и прилегающих территорий. СГЭУ вместе с партнерами сформировал портфель инвестиционных проектов, подкреплённых соглашениями о намерениях, на 470 миллионов рублей. Сейчас на территории кластера 15 потенциальных резидентов.

- Сегодня «Самарская Лука» - это уникальный природный музей-заповедник под открытым небом. И наша совместная задача - создание сети обустроенных экологических маршрутов, туристской инфраструктуры круглогодичного функционирования и привлечение внебюджетных инвестиций, - отметила директор НИИ регионального развития СГЭУ, к.э.н., доцент Наталья Полянскова.

Директор НИИ отмечает, что в нацпарке не будет высотных гостиниц. Самое главное для авторов идеи – войти в концепт уникальной экосистемы, горного ландшафта, сельского быта, экологического и оздоровительного отдыха. Проект резидента не должен выбиваться из общей концепции.

- До 19 сентября консорциум будет разрабатывать концепцию, мастер-план и Стратегию развития ТРК «Самарская Лука». После чего по результатам защиты проекта на финальной стратегической сессии в Москве будет отобрано 10 лучших проектов, которые получат федеральное финансирование на реализацию, - подытожили в СГЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут
В Самаре на станции "Московская" поменяют эскалаторы
В Самаре перенесли капитальный ремонт музея Алабина
«СЭ»: Дмитрий Комбаров и Евгений Фролов останутся в «Крыльях Советов»
Ремонт улицы Ленинской в Самаре обещают завершить раньше срока
Жители Пятой Просеки снова раскритиковали внутриквартальную дорогу
В Тольятти опрокинулся грузовик с песком: водитель погиб
«Самарскую Луку» будет развивать консорциум с участием СГЭУ
В Самаре рассказали, что будут делать с самолетом МиГ 17, на котором летал Кожедуб
В Тольятти пожарные тушили полыхающий катер
Самарчанка отчаялась и решила купить права за 170 тыс рублей
Водитель врезавшегося в столб автобуса №41 в Самаре сядет на 8 месяцев
Первый домашний матч в ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на «Самара Арене»
В Тольятти автокран сбил с фасада дома бетонные блоки
В Самарской области разрешили проводить всероссийские физкультурные мероприятия
Власти Самары утвердили проект планировки застройки рядом с ЦУМом
«Крылья Соетов-2» выступят в ПФЛ
Полицейский в свой выходной день задержал серийного грабителя в Самаре
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области до конца июля
В Самаре набирают участников конкурса "Молодой предприниматель России"
В мэрии Самары рассказали, когда озеро в парке Металлургов полностью восстановится
В Самаре владельцы 52 коттеджей на 9-ой просеке незаконно пользовались водой
В Самаре отменили приговор по "картельному" делу Сергею Шатило
Дата начала учебного года - 2020 в Самаре озвучена в правительстве
В эфире радио «КП» расскажут об истории появления и развитии железной дороги в Самаре