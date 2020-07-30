В Тольятти опрокинулся грузовик с песком: водитель погиб
Утром в четверг, 30 июля, в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там на Южном шоссе опрокинулся грузовик с песком. Водитель, к сожалению, погиб.
- Автомобиль «Скания» ехал со стороны Заставной в направлении улицы Цеховой. Водитель 1979 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору. После этого грузовик опрокинулся на пассажирскую сторону, - сообщает «Патруль Тольятти».
На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели. В результате ДТП кабина большегруза оказалась сильно смята, а весь песок, который он перевозил, рассыпался по тротуару. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU