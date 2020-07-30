2020-07-30T09:18:03+03:00
Происшествия

В Тольятти опрокинулся грузовик с песком: водитель погиб

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и влетел в столб
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП произошло утром 30 июля на Южном шоссе / Фото: Сергей Байдаков / ТОЛЬЯТТИДТП произошло утром 30 июля на Южном шоссе / Фото: Сергей Байдаков / ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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Утром в четверг, 30 июля, в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там на Южном шоссе опрокинулся грузовик с песком. Водитель, к сожалению, погиб.

- Автомобиль «Скания» ехал со стороны Заставной в направлении улицы Цеховой. Водитель 1979 года рождения не справился с управлением и врезался в световую опору. После этого грузовик опрокинулся на пассажирскую сторону, - сообщает «Патруль Тольятти».

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели. В результате ДТП кабина большегруза оказалась сильно смята, а весь песок, который он перевозил, рассыпался по тротуару. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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