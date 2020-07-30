Жители Пятой Просеки снова раскритиковали внутриквартальную дорогу

30 Июль 2020 2020-07-30T09:21:08+03:00

По просьбам жителей ее уже решили делать двухполосной, но теперь им не нравятся троутары и парковочные карманы

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Жители Пятой Просеки снова раскритиковали предложенный проект внутриквартальной дороги. Изначально ее хотели делать четырехполосной, это вызвало ряд споров и обсуждений. Обитатели квартала отметили, что это создаст угрозу их благополучию, опасность для детей, будет много выхлопных газов.

Проект поменяли: теперь дорога двухполосная. Его снова вынесли на обсуждение жителям: 29 июля на презентации присутствовали чиновники и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Но и сейчас у жителей осталось недовольство: им не понравились слишком узкие тротура,ы гладкие повороты, карманы безопасности, добавляющие дополнительную полосу и большое количество парковок. Также жители опасаются, что в зоне строительства вырубят много деревьев.

Александр Хинштейн пообещал, что дорогу будт возводить с соблюдением всех регламентов и ГОСТов - за этим будут особенно следить.

- Мы с вами уже добились того, что дорога расширяться не будет – движение организуют двухполосным. Если необходимо где-то вырубать деревья, то исключительно с порубочным билетом и высадкой взамен новых, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU