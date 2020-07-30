Ремонт улицы Ленинской в Самаре обещают завершить раньше срока

30 Июль 2020 2020-07-30T09:37:34+03:00

Речь идет об участке от Полевой до Чкалова

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В Самаре работы по обновлению улицы Ленинской идут с опережением графика. Участок от улицы Полевой до улицы Чкалова, который ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», готов уже на 70%.

- По четной стороне улицы Ленинской работы выполнены полностью, по нечетной — идет устройство верхнего слоя проезжей части, парковочных мест, а также укладка плитки, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что комплексный ремонт улицы Ленинской должны выполнить за два года. За это время подрядчик обустроит дополнительные парковки на площади 950 кв. м, заменит бортовой камень, заменит люки колодцев, обновит газон, поставит новые дорожные знаки, ограждения, отремонтирует 31 светофор и нанесет разметку.

Ремонт участка от Полевой до Чкалова планировалось завершить до конца сентября, но подрядчик уверен, что справится раньше — в течение 2-3 недель.

ИСТОЧНИК KP.RU