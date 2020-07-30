На трассе в Самарской области "Датсун" после разрыва шины перевернулся и влетел в грузовик

30 Июль 2020 2020-07-30T10:49:55+03:00

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Серьезное ДТП накануне, 29 июля, произошло в Сергиевском районе регионе. Примерно в 15-25 на трассе М-5 "Урал" перевернулся "Датсун", который двигался из Уфы во сторону Самары.

- При обгоне автокрана у иномарки, по неустановленной причине, произошел разрыв шины переднего левого колеса. После этого автомобиля опрокинулся, выехал на полосу встречного движения и врезался в МАН, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Грузовик, перевозивший автозапчасти, получил повреждения, но там 46-летний водитель не пострадал. А вот 53-летний мужчина, находившийся за рулем "Датсуна", с травмами доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU