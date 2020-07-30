В Самарской области открыли новое производство сыров

30 Июль 2020 2020-07-30T11:09:48+03:00

Когда сыр из деревни Малое Микушкино появится на прилавках магазинов Самарской области, не уточняется. Фото: УКЛАДОВ Егор

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В деревне Малое Микушкино Исаклинского района Самарской области будут делать сыр. Там открыли цех переработки молочной продукции, сообщает департамент информационной политики правительства региона.

- Сейчас делается особый акцент на качество производимой продукции. Здесь на натуральном сырье будут варить наши сыры. Большой плюс и в плане импортозамещения, - считает заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Цех для производства сыров оборудовали на крестьянском (фермерском) хозяйстве Любови Ростковой. Когда сыр из деревни Малое Микушкино появится на прилавках магазинов Самарской области, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU