2020-07-30T11:56:31+03:00
Общество

В начале августа в Самарской области похолодает и пройдут дожди

Столбики термометров днем будут в районе +20… +25
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В пятницу и в выходные в регионе пройдут дожди, местами грозы.В пятницу и в выходные в регионе пройдут дожди, местами грозы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Июльская жара уйдет из Самарской области в начале августа. Днем столбики термометров будут подниматься не выше отметки +26. Об этом сообщает Приволжское УГМС. Кроме того, с похолоданием в регион придут дожди.

В пятницу, 31 июля, синоптики обещают осадки, местами пройдут грозы. При этом днем еще будет жарко - +25… +30. Ночью - +15… +20. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В выходные станет чуть прохладнее. В субботу, 1 августа, ночью +13… +18, днем +20… +25. Облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 2 августа, синоптики обещают также облачную с прояснениями погоду и местами дождь, ночью даже сильный. В темное время суток похолодает до +12… +17, а днем потеплеет до +21… +26. Ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу вечером в Самаре устроят массовую "охоту" на пьяных водителей
Сборная команда Самарской области по регби начала подготовку к новому сезону
В Самаре рассказали, какие съезды на Фрунзенском мосту откроют осенью
В Самарской области садоводы собрали уже более 250 тонн ягод
Названы самые опасные места Самарской области по коронавирусу на 30 июля
Тольяттинская «Лада» в 1/256 финала Кубка России по футболу сыграет с «Волной» из Нижегородской области
Известный блогер Олег Иванец, осужденный за вымогательство, выходит на свободу
Самарец забил до смерти мужчину из-за бутылки водки
В Самаре мужчина заплатит 2000 рублей за поддержку экстремизма
Cамозанятые граждане Самарского региона смогут получить кредит до 5 млн. руб. под 8,5%
Коронавирус в Самаре расправился с двумя мужчинами в самом расцвете сил
В начале августа в Самарской области похолодает и пройдут дожди
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может продолжить карьеру в «Торпедо»
В Самарской области открыли новое производство сыров
На трассе в Самарской области "Датсун" после разрыва шины перевернулся и влетел в грузовик
36 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 30 июля
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут
В Самаре на станции "Московская" поменяют эскалаторы
В Самаре перенесли капитальный ремонт музея Алабина
«СЭ»: Дмитрий Комбаров и Евгений Фролов останутся в «Крыльях Советов»
Ремонт улицы Ленинской в Самаре обещают завершить раньше срока