В начале августа в Самарской области похолодает и пройдут дожди

30 Июль 2020 2020-07-30T11:56:31+03:00

В пятницу и в выходные в регионе пройдут дожди, местами грозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Июльская жара уйдет из Самарской области в начале августа. Днем столбики термометров будут подниматься не выше отметки +26. Об этом сообщает Приволжское УГМС. Кроме того, с похолоданием в регион придут дожди.

В пятницу, 31 июля, синоптики обещают осадки, местами пройдут грозы. При этом днем еще будет жарко - +25… +30. Ночью - +15… +20. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В выходные станет чуть прохладнее. В субботу, 1 августа, ночью +13… +18, днем +20… +25. Облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 2 августа, синоптики обещают также облачную с прояснениями погоду и местами дождь, ночью даже сильный. В темное время суток похолодает до +12… +17, а днем потеплеет до +21… +26. Ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU