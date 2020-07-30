Коронавирус в Самаре расправился с двумя мужчинами в самом расцвете сил

30 Июль 2020 2020-07-30T12:38:45+03:00

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В Самарской области скончались еще двое пациентов с коронавирусом. О двух новых жертвах инфекции стало известно 30 июля 2020 года. Всего число смертей достигло 87. В этот раз скончались двое мужчин, 51 и 54 лет - практически, в самом расцвете сил. У них было эндокринное заболевание и проблемы с сердцем.

Показатель смертности в регионе остается на уровне 2,72 - это в три раза ниже, чем в среднем по стране.

Чаще всего в Самаре умирают люди старшего возраста, подавляющее большинство жертв - старше 60 лет. Мужчин и женщин примерно одинаково.

Напомним, что на 30 июля в Самарской области уже нашли 7696 случае заражения, выздоровели больше половины, 4848 человек. По данным специалистов, свободно более 60% коек в больницах. Правда, жителей все равно просят соблюдать масочный режим и беречь здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU