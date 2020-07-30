2020-07-30T12:38:45+03:00
Общество

Коронавирус в Самаре расправился с двумя мужчинами в самом расцвете сил

Подвели жертв инфекции сердце и проблемы эндокринной системы
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Спасти удается не всех пациентов с коронавирусомСпасти удается не всех пациентов с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области скончались еще двое пациентов с коронавирусом. О двух новых жертвах инфекции стало известно 30 июля 2020 года. Всего число смертей достигло 87. В этот раз скончались двое мужчин, 51 и 54 лет - практически, в самом расцвете сил. У них было эндокринное заболевание и проблемы с сердцем.

Показатель смертности в регионе остается на уровне 2,72 - это в три раза ниже, чем в среднем по стране.

Чаще всего в Самаре умирают люди старшего возраста, подавляющее большинство жертв - старше 60 лет. Мужчин и женщин примерно одинаково.

Напомним, что на 30 июля в Самарской области уже нашли 7696 случае заражения, выздоровели больше половины, 4848 человек. По данным специалистов, свободно более 60% коек в больницах. Правда, жителей все равно просят соблюдать масочный режим и беречь здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу вечером в Самаре устроят массовую "охоту" на пьяных водителей
Сборная команда Самарской области по регби начала подготовку к новому сезону
В Самаре рассказали, какие съезды на Фрунзенском мосту откроют осенью
В Самарской области садоводы собрали уже более 250 тонн ягод
Названы самые опасные места Самарской области по коронавирусу на 30 июля
Тольяттинская «Лада» в 1/256 финала Кубка России по футболу сыграет с «Волной» из Нижегородской области
Известный блогер Олег Иванец, осужденный за вымогательство, выходит на свободу
Самарец забил до смерти мужчину из-за бутылки водки
В Самаре мужчина заплатит 2000 рублей за поддержку экстремизма
Cамозанятые граждане Самарского региона смогут получить кредит до 5 млн. руб. под 8,5%
Коронавирус в Самаре расправился с двумя мужчинами в самом расцвете сил
В начале августа в Самарской области похолодает и пройдут дожди
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может продолжить карьеру в «Торпедо»
В Самарской области открыли новое производство сыров
На трассе в Самарской области "Датсун" после разрыва шины перевернулся и влетел в грузовик
36 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 30 июля
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут
В Самаре на станции "Московская" поменяют эскалаторы
В Самаре перенесли капитальный ремонт музея Алабина
«СЭ»: Дмитрий Комбаров и Евгений Фролов останутся в «Крыльях Советов»
Ремонт улицы Ленинской в Самаре обещают завершить раньше срока