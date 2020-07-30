В Самаре мужчина заплатит 2000 рублей за поддержку экстремизма
В Самаре накажут мужчину, который в своей социальной сети разместил видео экстремистского характера. Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые нашли данную видеозапись во время мониторинга соцсетей. Оказалось, что это видео уже признали экстремистскими в судебном порядке и включили его в федеральный список экстремистских материалов.
40-летний мужчина признался, что страничка в сети принадлежит ему и, размещая видео, он знал что оно является запрещенным. Административное дело о распространении экстремистских материалов отправили в суд и теперь мужчина должен заплатить штраф 2000 рублей за свою несознательность.
ИСТОЧНИК KP.RU