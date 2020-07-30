В Самаре мужчина заплатит 2000 рублей за поддержку экстремизма

30 Июль 2020 2020-07-30T12:53:49+03:00

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В Самаре накажут мужчину, который в своей социальной сети разместил видео экстремистского характера. Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые нашли данную видеозапись во время мониторинга соцсетей. Оказалось, что это видео уже признали экстремистскими в судебном порядке и включили его в федеральный список экстремистских материалов.

40-летний мужчина признался, что страничка в сети принадлежит ему и, размещая видео, он знал что оно является запрещенным. Административное дело о распространении экстремистских материалов отправили в суд и теперь мужчина должен заплатить штраф 2000 рублей за свою несознательность.

ИСТОЧНИК KP.RU