Самарец забил до смерти мужчину из-за бутылки водки

30 Июль 2020 2020-07-30T13:08:44+03:00

На стадии следствия мужчина написал явку с повинной и признал, что старался бить посильнее, чтоб погибший больше так не делал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь ему грозит до 15 лет колонии

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63-летний Виктор в марте этого года погиб из-за того, что его заподозрили в краже бутылки водки.

Знакомые, которые пришли к нему со спиртным вечером 2 марта, до этого вместе пили, начиная с обеда. Сначала Анатолий и Александр «уговорили» на двоих 0,7 литра водки, потом вина. Потом взяли еще пол-литра водки и заявились в дом к Виктору. Мужчина в этот вечер тоже был не один, но Марина согласилась составить ему и его знакомым компанию.

В какой-то момент завязалась ссора, и Александр набросился на Виктора с кулаками. Следователи и эксперты позже насчитают не менее 20 ударов по разным частям тела, в том числе по голове. От полученных травм Виктор скончался на месте.

- Мы только сели, выпили по «стопочке», я вышел покурить, возвращаюсь – бутылки нет, - вспоминал тот вечер Александр, давая показания следователям. – Ну кто ее еще мог взять? Либо эта Марина, либо Витя.

Судьба бутылки так и осталась покрыта тайной, а вот Александра отдали под суд.

- Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожного смерть человека, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Вахрамова. – За это преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU