Тольяттинская «Лада» в 1/256 финала Кубка России по футболу сыграет с «Волной» из Нижегородской области

30 Июль 2020 2020-07-30T13:13:57+03:00

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Тольяттинская «Лада» узнала своего соперника по 1/256 финала Кубка России по футболу. На этой стадии «автозаводцы» встретятся с дебютантом ПФЛ «Волной» из Нижегородской области. Матч пройдет 5 августа в Тольятти. Время начала встречи пока не известно.

Победитель пары «Лада» - «Волна» встретится в 1/125 финала Кубка России с ульяновской «Волгой». Другие клубы из Самарской области – «Акрон» и «Крылья Советов» начнут турнир с более поздней стадии.

Напомним, тольяттинская «Лада» в этом сезоне сыграет в ПФЛ. Компанию ей составят «Крылья Советов-2». Основная команда «КС», а также «Акрон» проведут сезон в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU