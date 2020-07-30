Тольяттинская «Лада» в 1/256 финала Кубка России по футболу сыграет с «Волной» из Нижегородской области
Тольяттинская «Лада» узнала своего соперника по 1/256 финала Кубка России по футболу. На этой стадии «автозаводцы» встретятся с дебютантом ПФЛ «Волной» из Нижегородской области. Матч пройдет 5 августа в Тольятти. Время начала встречи пока не известно.
Победитель пары «Лада» - «Волна» встретится в 1/125 финала Кубка России с ульяновской «Волгой». Другие клубы из Самарской области – «Акрон» и «Крылья Советов» начнут турнир с более поздней стадии.
Напомним, тольяттинская «Лада» в этом сезоне сыграет в ПФЛ. Компанию ей составят «Крылья Советов-2». Основная команда «КС», а также «Акрон» проведут сезон в ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU