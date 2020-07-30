2020-07-30T13:21:37+03:00
Общество

Названы самые опасные места Самарской области по коронавирусу на 30 июля

Больше всего зараженных коронавирусомв Самарской области 30 июля нашли в Самаре и Тольятти. Но есть и другие опасные территории
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области названы самые опасные территории по коронавирусу на 30 июля 2020 года. Напомним, за сутки в регионе нашли 36 заболевших человек, двое новых пациентов скончались. 16 человек заболели в Самаре, 11 в Тольятти, таким образом 75% новых пациентов обнаружили в крупных городах региона.

Еще по два пациента нашли в Безенчукском и Исаклинском районах - здесь число зараженных с начала пандемии достигло 61 и 32 человек соответственно. Еще два человека заразились в Ставропольском районе и по одному в Кинеле, Чапаевске и Кошкинском районе.

Стандартно, большую часть заболевших нашли среди тех, кто уже страдал от ОРВИ и пневмонии, находился на лечении и под наблюдением врачей. У 11 человек коронавирус нашли при профосмотре, то есть до этого они даже не подозревали, что опасны для окружающих. А вот контактных зараженных по-прежнему совсем немного: два в Самаре, по одному - в Безенчукском и Исаклинском районах.

Напомним, что всего к 30 июля в Самарской области заразились 6797 человек, но выздоровели уже больше половины - 4848. 305 человек сейчас под медицинским наблюдением, за сутки сделали 4101 тест. Умерли 87 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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