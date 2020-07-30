2020-07-30T13:24:40+03:00
Общество

В Самарской области садоводы собрали уже более 250 тонн ягод

Такой большой урожай вырос на полях хозяйства «Сургутское»
Илона МАЙСКАЯ
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В этом году урожая ягод в два раза больше, чем в прошломВ этом году урожая ягод в два раза больше, чем в прошлом
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В Самарской области активно продолжается сбор урожая. Так, сейчас идет уборка озимой пшеницы, сбор смородины, на очереди — яблоки и крыжовник. К примеру, садоводы компании «Сургутское» собрали уже более 250 тонн ягод. Это вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

— Смородина из-за высоких июльских температур немного «поджарилась», но ее все равно много. Собираем ее по 1,5 — 2 тонны в день. Также мы убрали 100 га пшеницы высокого качества. Урожайность отменная. Для садоводческого хозяйства, основное дело которого не зерновые, это очень хорошо, — рассказали в «Сургутском».

В хозяйстве уже созрели и яблоки ранних сортов — «Июльское Черненко» и «Дочь Папировки». Скоро начнется и их сбор. В прошлом году садоводы собрали 6 750 тонн, более 30% общего урожая Самарской области. В этом сезоне, по прогнозам специалистов, будет еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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