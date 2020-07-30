2020-07-30T14:02:27+03:00
Общество

В Самаре рассказали, какие съезды на Фрунзенском мосту откроют осенью

Все работы на важном объекте идут точно по графику
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Новый мост - масштабный проектНовый мост - масштабный проект
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В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста. Сейчас первый этап завершен на 85%, в основном строители сейчас занимаются транспортной развязкой на Фрунзе, на правом берегу. Сделать все работы планируют до конца августа.

- С начала сентября помимо транспортной развязки по улице Шоссейной, которая уже эксплуатируется, будут открыты для движения участок от Хлебной площади до Молодогвардейской, сам участок по улице Молодогвардейской, участок на протяжении всей улицы Крупской, Чапаевкой и Куйбышева, - объяснили подрядчики.

Одновременно ведутся работы и второго этапа строительства. Через железную дорогу делают путепровод, транспортную развязку сооружают на Кряжском шоссе и на пугачевском тракте. Эта дорога обеспечит выход на федеральные трассы на Оренбург и Казахстан, а также на дорогу Самара - Волгоград.

Сейчас строятся три путепровода и устраивается дорожная одежда трассы.

- В этом году мы ставим перед собой задачу от конца трассы до улицы Уральской устроить конструкцию дорожной одежды в нижних слоях покрытия, что даст возможность запустить движение, - поделился планами представитель подрядной организации Алексей Зотов.

Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел все работы и остался доволен темпами. Но он напомнил, что для того, чтобы все было сделано в срок, нужно позаботиться и о финансировании. К тому же у компании есть силы и ресурсы, чтобы ускориться и завершить строительство раньше 2023 года.

- Сегодня темпы строительства надлежащие, все идет по графику, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти темпы возрастали, для этого нужно увеличить финансирование. Поэтому мы будем отстаивать позицию, чтобы дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот объект было выделено уже в текущем году, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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