2020-07-30T13:42:29+03:00
Спорт

Сборная команда Самарской области по регби начала подготовку к новому сезону

Поддержать спортсменов решила группа компаний «ЭкоВоз»
Илона МАЙСКАЯ
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Первая выездная игра с участием команды по регби "Самара" пройдет уже 31 июляПервая выездная игра с участием команды по регби "Самара" пройдет уже 31 июля
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Скоро стартует новый сезон соревнований по регби. Сборная команда Самарской области уже начала к нему официальную подготовку, тем более что первый выезд у нее состоится в эту пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Самара». С этого года поддержку самарским регбистам будет оказывать ГК «ЭкоВоз».

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— В Самарской области регби уделяется не так много внимания, как, например, футболу, хотя по зрелищности и динамичности этот вид спорта не уступает. Поэтому мы решили оказать необходимую поддержку нашим самарским ребятам — вместе будем развивать это направление. Уверен, что впереди нас ждут еще более яркие результаты, — прокомментировал генеральный директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков.

Отметим, что домашние матчи сборной команды по регби пройдут в Самаре только осенью — это будет второй тур чемпионата высшей лиги. Игры запланированы на 3 и 4 октября на стадионе «Локомотив», который находится на улице Агибалова, 7. Финальные соревнования сезона 2020 пройдут на Кубке России в Сочи с 7 по 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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