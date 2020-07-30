В пятницу вечером в Самаре устроят массовую «охоту» на пьяных водителей

30 Июль 2020 2020-07-30T16:26:18+03:00

У водителей будут спрашивать, пили ли они перед тем, как сесть за руль

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В Самарской области пройдет массовое мероприятие ГИБДД «Контроль трезвости». Всех водителей, выехавших на дорогу в пятницу, 31 июля, вечером и ночью, могут остановить для того, чтобы проверить: трезвы ли они. Проверки будут действительно массовыми, на дороги выйдет максимальное количество сотрудников ГИБДД.

Каждому водителю зададут вопрос, употреблял ли он алкоголь или наркотические вещества. Если человек не демонстрирует признаков опьянения, его отпустят. А вот агрессивных и неадекватных попросят дыхнуть или отправят на медицинское освидетельствование.

Конечно же, к нарушителям применят все возможные виды наказания и тех, кто сел за руль пьяным, восвояси не отпустят. Как пройдет рейд - читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU