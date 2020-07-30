Самарским выпускникам рассказали, как добиться успеха
Выпускников школ приглашают стать студентами Самарского финансово-экономического колледжа - филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - и получить престижное и востребованное образование.
Обучаться в самарском филиале Финуниверситета можно по специальностям среднего профессионального образования:
38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) с присвоением квалификации «Бухгалтер, специалист по налогообложению»;
38.02.06 ФИНАНСЫ с присвоением квалификации «Финансист»;
38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО с присвоением квалификации «Специалист банковского дела».
На обучение принимают выпускников 9-х и 11-х классов без вступительных испытаний на бюджетной и коммерческой основе.
Выпускники получают диплом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и могут продолжить обучение и получить высшее образование по сокращенной программе!
Для студентов есть благоустроенное комфортабельное общежитие.
Подробная информация на официальном сайте www.samara.fa.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU