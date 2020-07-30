Самарским выпускникам рассказали, как добиться успеха

30 Июль 2020 2020-07-30T15:46:55+03:00

Обучаться в Самарском филиале Финуниверситета можно по специальностям среднего профессионального образования

В Самарском филиале Финуниверситета знают, как получить востребованную специальность.

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Выпускников школ приглашают стать студентами Самарского финансово-экономического колледжа - филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - и получить престижное и востребованное образование.

Обучаться в самарском филиале Финуниверситета можно по специальностям среднего профессионального образования:

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) с присвоением квалификации «Бухгалтер, специалист по налогообложению»;

38.02.06 ФИНАНСЫ с присвоением квалификации «Финансист»;

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО с присвоением квалификации «Специалист банковского дела».

На обучение принимают выпускников 9-х и 11-х классов без вступительных испытаний на бюджетной и коммерческой основе.

Выпускники получают диплом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и могут продолжить обучение и получить высшее образование по сокращенной программе!

Для студентов есть благоустроенное комфортабельное общежитие.

Подробная информация на официальном сайте www.samara.fa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU