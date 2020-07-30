Самарский тренер выиграл загородный дом благодаря счастливой руке
Тренер из Самары выиграл в лотерею загородный дом. А помогла ему в этом счастливая рука. Мужчина уже на протяжении долгого времени участвует в таких лотереях, но только по праздникам. А в этот раз что-то подбило его купить билет в обычный день - просто на почте, после получения посылки.
- Я шепотом произнес слова на удачу и вытянул из пачки один билет левой рукой. Я не смотрел передачу, но в тот день у меня чесалась левая ладонь. Это был знак! - вспоминает сейчас с гордостью Юрий.
О билете мужчина даже забыл и вспомнил лишь через три недели. Проверил и приятно удивился: оказывается, он уже является счастливым обладателем загородного дома ценой в 600 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU