В Самаре ночью 1 августа перекроют улицу Фрунзе
В Самаре перекроют дорогу по ул. Фрунзе в ночь на 1 августа. С пятницы на субботу движение будет окончательно закрыто до того момента, как ремонт будет завершен. Специалисты постараются сделать это как можно скорее.
- В эту ночь специалисты «РКС-Самара» начнут аварийно-восстановительные работы на ул. Фрунзе в районе дома № 124а. Будет проведен ремонт трубы холодного водоснабжения диаметром 63 мм, - отметили в компании «РКС -Самара».
Технические условия участка не позволяют провести ремонт без перекрытия участка, транспорт не будет двигаться по ул. Фрунзе на участке от Красноармейской до Льва Толстого.
Отключать жителей от водоснабжения в «РКС-Самара» не планируют.
ИСТОЧНИК KP.RU