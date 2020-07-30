В Самаре ночью 1 августа перекроют улицу Фрунзе

30 Июль 2020 2020-07-30T17:01:43+03:00

Это нужно для проведения аварийно-восстановительных работа на водопроводе

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В Самаре перекроют дорогу по ул. Фрунзе в ночь на 1 августа. С пятницы на субботу движение будет окончательно закрыто до того момента, как ремонт будет завершен. Специалисты постараются сделать это как можно скорее.

- В эту ночь специалисты «РКС-Самара» начнут аварийно-восстановительные работы на ул. Фрунзе в районе дома № 124а. Будет проведен ремонт трубы холодного водоснабжения диаметром 63 мм, - отметили в компании «РКС -Самара».

Технические условия участка не позволяют провести ремонт без перекрытия участка, транспорт не будет двигаться по ул. Фрунзе на участке от Красноармейской до Льва Толстого.

Отключать жителей от водоснабжения в «РКС-Самара» не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU