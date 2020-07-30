В Самарской области составили рейтинг самых популярных книг среди осужденных региона

30 Июль 2020 2020-07-30T16:48:44+03:00

Чаще всего арестанты и осужденные читают роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"

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В Самарской области в рамках акции "Твои друзья - книги" составили рейтинг романов, рассказов и авторов, которые пользуются наибольшей популярностью среди арестантов и осужденных. Рейтинг возглавил роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Дальше в порядке уменьшения популярности в десятке "лучших" расположились: "Воскресение" Льва Толстого, "Шантарам" Грегори Робертса, "Слово и дело" Валентина Пикуля, "Хроники разлома" фантаста Ника Перумова, повесть Эрнеста Хемингуэя "Старик и Море", роман Алексея Толстого "Князь Серебряный", а также "Искра жизни" Эриха Марии Ремарка, "Три мушкетера" Александра Дюма" и детектив Александры Марининой "Стилист".

Акция "Твои друзья - книги" по всей России пройдет с 31 июля по 7 августа, ее задача - ресоциализация осужденных, расширение их грамотности и кругозора.

- Мы планируем приглашать писателей, поэтов, библиотекарей, проводить литературные кружки, пополним собрание книг в колониях, займемся реставрацией тех изданий, что уже есть, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе УФСИН России по Самарской области. - Также во всех учреждениях покажем фильм "Воскресение души", он подготовлен ФСИН России и посвящен творчеству Льва Толстого.

В некоторых регионах России запланированы еще и литературные конкурсы, в том числе конкурсы косплеев среди сотрудников колоний, СИЗО и других учреждений уголовно-исправительной системы. Будет ли нечто подобное в Самарской области, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU