Перекрытие дорог в Самаре из-за чемпионата по велоспорту: где не получится проехать
В Самаре анонсировали перекрытие дорог из-за чемпионата по велоспорту и проведения первенства по велоспорту. Ограничения коснутся участков дорог около стадиона Самара Арена.
Так, перекрыта будет:
- улица Арена 2018: от проезда №8 до поворота,
- Проезд №2, улица Дальняя на 500 метров от Арены 2018.
Движение транспорта будет ограничено:
- с 08:00 до 16:00 3, 11, 12, 28, 29 и 30 августа 2020 года;
- с 08:00 до 16:00 5, 6, 11, 12 и 13 сентября 2020 года.
Также в этот период нельзя останавливаться на этих участках или оставлять машины на стоянку.
Исключение как обычно сделают для служебных машин, скорой помощи, пожарных, полиции и автомобилей с спецпропусками.
Автомобилистов просят быть внимательными и помнить об этих ограничениях.
ИСТОЧНИК KP.RU