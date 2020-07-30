Перекрытие дорог в Самаре из-за чемпионата по велоспорту: где не получится проехать

30 Июль 2020 2020-07-30T16:59:05+03:00

В Самаре ограничат движение по участкам дорог около Самара Арены

Движение будет ограничено сразу по нескольким улицам в районе Самара Арены

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В Самаре анонсировали перекрытие дорог из-за чемпионата по велоспорту и проведения первенства по велоспорту. Ограничения коснутся участков дорог около стадиона Самара Арена.

Так, перекрыта будет:

- улица Арена 2018: от проезда №8 до поворота,

- Проезд №2, улица Дальняя на 500 метров от Арены 2018.

Движение транспорта будет ограничено:

- с 08:00 до 16:00 3, 11, 12, 28, 29 и 30 августа 2020 года;

- с 08:00 до 16:00 5, 6, 11, 12 и 13 сентября 2020 года.

Также в этот период нельзя останавливаться на этих участках или оставлять машины на стоянку.

Исключение как обычно сделают для служебных машин, скорой помощи, пожарных, полиции и автомобилей с спецпропусками.

Автомобилистов просят быть внимательными и помнить об этих ограничениях.

ИСТОЧНИК KP.RU