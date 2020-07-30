Житель Самары организовал подпольные казино в поселках Красная Глинка и Управленческий

30 Июль 2020 2020-07-30T17:19:49+03:00

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В Самаре вынесли приговор местному жителю Валерию Глухову. Мужчину признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

- Установлено, что в марте 2020 года в помещениях в поселке Красная Глинка и поселке Управленческом осуществлялась незаконное проведение азартных игр вне игровой зоны, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Разбирательства проходили в Красноглинском районном суде. Глухову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно. Испытательный срок составит 6 месяцев. Следователи отмечают, что оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники регионального ГУ МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU