Стало известно, какая погода будет в Самаре в августе

30 Июль 2020 2020-07-30T17:44:04+03:00

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ждет Самару и область в августе

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре и области в августе. Специалисты ожидают температуру выше средних многолетних значений, но не такую жаркую, как в июле.

- По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается 18,2...21,0°, что на 0,7-1,2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, - сообщают в Приволжском УГМС.

Что касается ближайших дней и начала следующего месяца, то 31 июля ночью в Самарской области прогнозируется переменная облачность и температура воздуха - 15...20 °C. Днем - дождь, гроза, местами возможен град, температура - 25...30 °C.

1 августа ночью возможен небольшой дождь, температура составит - 13...18 °C. Днем возможен сильный дождь, гроза, а воздух прогреется до - 20...25 °C. 2 августа, в воскресенье, ночью тоже ждут осадки и температуру - 12...17 °C. Днем - 21...26 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU