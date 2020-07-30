В Самаре в больницу Середавина больше не принимают инсультников

30 Июль 2020 2020-07-30T17:43:42+03:00

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В Самарской области снова провели перераспределение пациентов по лечебным учреждениям. Так в соответствие с приказом минздрава от 27 июля 2020 года, в больницу имени Середавина больше не будут отправлять пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Во все дни таких больных будут привозить в больницу имени Семашко.

Теперь именно эта больница работает с "инсультниками" Красноглинского, Кировского, Промышленного района.

Такие перераспределения зон ответственности проихсодят из-за коронавируса и рисков заражения обычных пациентов. Таким образом, больше приходится работать не только врачам в ковидных госпиталях, но и их коллегам буквально отовсюду. Напомним, что на данный момент в регионе выявлено 6797 зараженных коронавирусом с начала пандемии, исцелились более половины - 4848 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU