2020-07-30T18:34:58+03:00
Происшествия

В Тольятти двух бывших полицейских из отдела по борьбе наркотиками осудили за фальсификацию документов

Экс-правоохранители получили условные сроки
Михаил ГОРЮНОВ
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Мужчины получили условные срокиМужчины получили условные срокиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти осудили двух бывших оперуполномоченных местного УМВД - Виталия Рябкова и Алексея Бойко. Оба они служили в отделе по контролю за оборотом наркотиков и отвечали за документирование преступлений, совершенных бесконтактным способом, в том числе и с использованием Интернета.

- Их признали виновными в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Следователи установили, что в начале августа 2018 года злоумышленники сфальсифицировали результаты ОРД по факту незаконного производства и хранения дезоморфина, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Суд также признал экс-силовиков виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно. Испытательный срок - 2 года для каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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