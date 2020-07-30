В Тольятти двух бывших полицейских из отдела по борьбе наркотиками осудили за фальсификацию документов

30 Июль 2020 2020-07-30T18:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти осудили двух бывших оперуполномоченных местного УМВД - Виталия Рябкова и Алексея Бойко. Оба они служили в отделе по контролю за оборотом наркотиков и отвечали за документирование преступлений, совершенных бесконтактным способом, в том числе и с использованием Интернета.

- Их признали виновными в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Следователи установили, что в начале августа 2018 года злоумышленники сфальсифицировали результаты ОРД по факту незаконного производства и хранения дезоморфина, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Суд также признал экс-силовиков виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно. Испытательный срок - 2 года для каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU