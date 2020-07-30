2020-07-30T20:09:04+03:00
Происшествия

Самарские полицейские помогли задержать мужчину, перевозившего килограмм героина в Челябинск

Злоумышленника поймали в подмосковной Балашихе
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Подозреваемый заключен под стражуПодозреваемый заключен под стражуФото: кадр с видео МВД России.
Изменить размер текста:

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области помогли борцам с оборотом наркотиков из подмосковной Балашихи поймать 32-летнего подозреваемого в незаконном сбыте запрещенных веществ. В спецоперации также приняли участие представители ГУНК МВД РФ. Автомобиль, где злоумышленник был пассажиром, остановили на шоссе Энтузиастов.

- Для досмотра машины была привлечена служебная собака по кличке Брайт, которая указала на чемодан, принадлежащий подозреваемому. Там, предположительно, находился наркотик, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области

В ходе осмотра кейса полицейские нашли под подкладкой пластину с непонятным порошком. Позже оказалось, что это героин весом более одного килограмма. Мужчина объяснил, что вез его в Челябинск, где хотел продать.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Фигуранта уже заключили под стражу. Расследование продолжается.

В Балашихе служебная собака помогла полицейским обнаружить более одного килограмма героина.Задержанный по подозрению в распространении наркотиков 32-летний мужчина пояснил полицейским, что перевозил героин в г. Челябинск для дальнейшего сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские полицейские помогли задержать мужчину, перевозившего килограмм героина в Челябинск
Баран на Московском шоссе сильно удивил самарцев
В Тольятти двух бывших полицейских из отдела по борьбе наркотиками осудили за фальсификацию документов
В Самаре в больницу Середавина больше не принимают инсультников
Стало известно, какая погода будет в Самаре в августе
Житель Самары организовал подпольные казино в поселках Красная Глинка и Управленческий
Перекрытие дорог в Самаре из-за чемпионата по велоспорту: где не получится проехать
"Синяя птица" может дать юбилейный концерт в Самаре
В Самарской области составили рейтинг самых популярных книг среди осужденных региона
В Самаре Некрасовскую не откроют для проезда
В Самаре ночью 1 августа перекроют улицу Фрунзе
Самарский тренер выиграл загородный дом благодаря счастливой руке
Самарским выпускникам рассказали, как добиться успеха
В Самаре директор стройкомпании пытался убедить суд в своей невиновности при помощи ксерокопии
В пятницу вечером в Самаре устроят массовую «охоту» на пьяных водителей