Самарские полицейские помогли задержать мужчину, перевозившего килограмм героина в Челябинск
Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области помогли борцам с оборотом наркотиков из подмосковной Балашихи поймать 32-летнего подозреваемого в незаконном сбыте запрещенных веществ. В спецоперации также приняли участие представители ГУНК МВД РФ. Автомобиль, где злоумышленник был пассажиром, остановили на шоссе Энтузиастов.
- Для досмотра машины была привлечена служебная собака по кличке Брайт, которая указала на чемодан, принадлежащий подозреваемому. Там, предположительно, находился наркотик, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области
В ходе осмотра кейса полицейские нашли под подкладкой пластину с непонятным порошком. Позже оказалось, что это героин весом более одного килограмма. Мужчина объяснил, что вез его в Челябинск, где хотел продать.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Фигуранта уже заключили под стражу. Расследование продолжается.
В Балашихе служебная собака помогла полицейским обнаружить более одного килограмма героина.Задержанный по подозрению в распространении наркотиков 32-летний мужчина пояснил полицейским, что перевозил героин в г. Челябинск для дальнейшего сбыта.
ИСТОЧНИК KP.RU