Полицейские вечером в пятницу проведут масштабный рейд на дорогах Самары

30 Июль 2020 2020-07-30T21:35:13+03:00

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Завтра вечером, 31 июля, сотрудники полиции планируют провести масштабное профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Стражи порядка будут искать на дорогах региона пьяных автолюбителей.

- Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем проведут беседу о недопустимости управления автомобилем в алкогольном или наркотическом опьянении, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка напомнят автолюбителям, что за управление ТС в нетрезвом виде предусмотрено лишение право на срок до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Добавим, что участвовать в мероприятии будет лично начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Юрий Некрасов.

ИСТОЧНИК KP.RU