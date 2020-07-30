В Самаре проверят врачей, на руках у которых умерла женщина с двусторонней пневмонией
В Самаре следователи проверят работу врачей, на руках у которых скончалась пациентка с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова. По данным дочери умершей пациентки, в больнице женщина находилась две недели, за это время процент поражения легких достиг 80-90%. ЗАявительница считает, что ее мать могли лечить неправильно. Уполномоченный по правам человека помогла ей обратиться в следственные органы, чтобы они провели проверку.
Выяснилось, что на данный момент следователи такой проверки не проводили и уголовные дела не возбуждали. Сейчас по информации главы следственного комитета региона Валерия Самодайкина, обращение направили в Советский следственный отдел. Там специалисты проведут стандартную проверку.
Следственное управление обещает контролировать эту проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU