2020-07-30T21:24:12+03:00
Общество

В Самаре проверят врачей, на руках у которых умерла женщина с двусторонней пневмонией

Дочь рассказывает, что хоронили мать в закрытом гробу, но диагноза коронавирус ей не ставили
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Пока неизвестно, какой была природа вирусной пневмонии у женщиныПока неизвестно, какой была природа вирусной пневмонии у женщины
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В Самаре следователи проверят работу врачей, на руках у которых скончалась пациентка с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова. По данным дочери умершей пациентки, в больнице женщина находилась две недели, за это время процент поражения легких достиг 80-90%. ЗАявительница считает, что ее мать могли лечить неправильно. Уполномоченный по правам человека помогла ей обратиться в следственные органы, чтобы они провели проверку.

Выяснилось, что на данный момент следователи такой проверки не проводили и уголовные дела не возбуждали. Сейчас по информации главы следственного комитета региона Валерия Самодайкина, обращение направили в Советский следственный отдел. Там специалисты проведут стандартную проверку.

Следственное управление обещает контролировать эту проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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