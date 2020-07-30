Многодетной матери из Таджикистана помогли забрать из Самары детей

30 Июль 2020 2020-07-30T21:35:58+03:00

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Многодетной матери из Таджикистана помогли воссоединиться со своими тремя детьми. Вместе этого смогли добиться уполномоченные по правам человека Самарской области и республики Таджикистан. Оказалось, что женщина жила в Самарской области но нарушила миграционное законодательство. После этого из страны ее выворили, а дети остались в социальном центре "Ровесник".

Мать пыталась уговорить родственников привезти ей детей, но помощи ни от кого не получила, тогда на помощь пришли сотрудники консульства в Уфе. Сотрудники этой организации получили доверенность на мать, вместе удалось договориться в центре опеки и попечительства о том, чтобы детей из приюта отдали. В сопровождении представителя консульства дети прилетели в Душанбе и их передали с рук на руки счастливой матери.

ИСТОЧНИК KP.RU