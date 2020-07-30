Самарец хотел заплатить полицейскому 50 тысяч рублей, чтобы тот не забирал у него стеклоомыватель

Полицейский отказался от взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районном суде внесли приговор самарцу Владиславу Ермакову. Его признали виновным в покушении на дачу взятки.

- 14 января Ермаков пытался передать сотрудницу полиции 50 тысяч рублей за то, чтобы у него не изымали стеклоомывающую жидкость в рамках проведения проверки по факту возможной реализации, хранения и перевозки продукции, не отвечающей требованиям безопасности, - сообщают в СУ СК России по Самарской области.

Полицейский от взятки отказался. Злоумышленника задержали, на него возбудили уголовное дело. Приговором суда Владиславу назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей в доход государства.