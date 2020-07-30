В Самаре в банке произошло ЧП, на месте работают пожарные

30 Июль 2020 2020-07-30T22:05:43+03:00

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Сегодня вечером, в четверг 30 июля, в областной столице произошло ЧП. На пересечении улиц 9 Мая и Промышленности в банковском отделении случилось задымление.

- На место вызвали сотрудников МЧС. Приехало сразу несколько машин. Открытого огня мы не видели, только дым. Что-то там случилось, видимо перегрелось, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" местный житель Игорь Зайцев.

По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших. Сейчас причины произошедшего и ущерб от него устанавливают специалисты. Какой-то криминальной составляющей в случившемся не усматривают.

ИСТОЧНИК KP.RU