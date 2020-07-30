В Самаре в банке произошло ЧП, на месте работают пожарные
Сегодня вечером, в четверг 30 июля, в областной столице произошло ЧП. На пересечении улиц 9 Мая и Промышленности в банковском отделении случилось задымление.
- На место вызвали сотрудников МЧС. Приехало сразу несколько машин. Открытого огня мы не видели, только дым. Что-то там случилось, видимо перегрелось, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" местный житель Игорь Зайцев.
По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших. Сейчас причины произошедшего и ущерб от него устанавливают специалисты. Какой-то криминальной составляющей в случившемся не усматривают.
ИСТОЧНИК KP.RU