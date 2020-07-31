В Самаре автомобиль после ДТП снес бетонный столб

31 Июль 2020 2020-07-31T09:21:26+03:00

Авария произошла в Управленческом, пострадал водитель, который оказался в больнице с травмой головы

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В Самаре в поселке Управленческий произошло ДТП с участием двух машин. 20-летний водитель ехал по улице Крайней на «Киа» и на перекрестке с улицей Коптевской не уступил дорогу автомобилю «Рено», за рулем которого сидела женщина.

Машины столкнулись, «Киа» отбросило влево, где она налетела на дорожный знак, требования которого не выполнил водитель. А вот «Рено» улетел вправо, наехал на бетонный столб, который в результате упал, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Помощь понадобилась женщине-водителю «Рено». Она попала в больницу с травмой головы. Все подробности аварии еще раз изучит полиция, чтобы вынести процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU