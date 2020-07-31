Небо упало на землю: в пятницу Самару накрыло ливнем с громовыми раскатами

31 Июль 2020 2020-07-31T09:17:34+03:00

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Утро пятницы, 31 июля, началось для горожан не с кофе. Многих около шести - семи утра разбудил страшный грохот: казалось, небо упало на землю, или же полк барабанщиков стоит под окнами и гремит в литавры. И в эту же секунду небо разверзлось, и на город пролилась вся накопленная за это время влага.

- Я уже вышел на работу в этот момент, еле успел добежать до остановки и спрятаться под крышу. Идти было сложно, буквально продираясь сквозь струи. Я мгновенно вымок насквозь. И еще этот страшный гром - казалось, что гремит буквально в двух шагах, - рассказал житель Самары Валерий Д. Он отметил, что потоки воды неслись по дорогам, машины буквально тонули в них.

Подобную погоду синоптики обещают сегодня весь день, продолжает действовать предупреждение про желтый уровень опасности. При этом на улице жарко - до 30 градусов, ветер юго-западный, порывистый. Кстати, местами возможен град - так что природные сюрпризы на сегодня, возможно, и не закончились.

Такой же погода будет и в субботу, 1 августа. Синоптики предрекают местами сильный дождь, грозу, южный ветер и похолодание до +20...+25 градусов.

Сильный дождь в Самаре 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU