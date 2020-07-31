2020-07-31T10:08:57+03:00
Общество

В Похвистнево снесли незаконный сарай во дворе многоквартирного дома

Местный житель занял 14 «квадратов» муниципальной земли
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мужчина не захотел сносить свой сарай даже после решения суда. Фото: УФССП России по Самарской области.Мужчина не захотел сносить свой сарай даже после решения суда. Фото: УФССП России по Самарской области.
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В Похвистнево демонтировали постройку во дворе многоквартирного дома, которую там поставили незаконно. Сначала суд обязал мужчину, который построил сарай, убрать его, но местный житель этого не сделал. Тогда демонтировать сооружение приехали специалисты.

- Житель Похвистнево самовольно занял 14 квадратных метров муниципальной земли, расположенной во дворе многоквартирного дома. Суд обязал мужчину, не имеющего никаких правоустанавливающих на занимаемую землю документов, демонтировать за свой счет сарай. Местный житель исполнять решение суда отказался, - уточнили в пресс-службе УФССП России по региону.

Тогда приставы наняли компанию, которая снесла сарай. Счет за снос предъявят владельцу постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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