2020-07-31T10:30:21+03:00
Спорт

Экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока сезона РПЛ

У него в соперниках Артем Дзюба, Сердар Азмун, Алексей Миранчук и Никола Влашич
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На счету 23-летнего форварда 12 голов и четыре голевые передачи в 29 матчах в этом сезоне РПЛ.На счету 23-летнего форварда 12 голов и четыре голевые передачи в 29 матчах в этом сезоне РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в число номинантов на премию лучшему игроку сезона РПЛ. Список опубликован на сайте Российской премьер-лиги. Конкурировать экс-нападающий самарцев будет с Артемом Дзюбой, Сердаром Азмуном, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом из «Зенита», Алексеем Миранчуком и Гжегожом Крыховяком их «Локомотива», Николой Влашичем из ЦСКА, Элдором Шомуродовым из «Ростова», Даниилом Фоминым из «Уфы», Евгением Луценко из «Арсенала», Эриком Бикфалви из «Урала».

Напомним, зимой Александр Соболев перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак», за который сыграл во второй части сезона Премьер-лиги. На счету 23-летнего форварда 12 голов и четыре голевые передачи в 29 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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