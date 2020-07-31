2020-07-31T10:48:21+03:00
Общество

43 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 31 июля

Появились данные о числе заболевших коронавирусом в Самарской области на 31 июля 2020
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Количество погибших от COVID-19 в регионе выросло до 89.Количество погибших от COVID-19 в регионе выросло до 89.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные статистики по коронавирусу в Самарской области на 31 июля 2020 года. Заболели 43 человека – на семь больше, чем сутками ранее. Таким образом, число зараженных COVID-19 в регионе достигло 6 840.

- Всего за сутки в России выявили 5 482 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего в Москве (695 случая), Свердловской области (210), Ханты-Мансийском АО (171) и Санкт-Петербурге (159), - говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Самарская область в этом списке на 36 месте.

Кроме того, сообщается о двух новых смертях пациентов с COVID-19. Таким образом, количество погибших от коронавируса в 63 регионе достигло 89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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