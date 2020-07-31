2020-07-31T11:33:39+03:00
Происшествия

В Тольятти парень с друзьями устроил гонки на угнанной машине и размахивал ножом перед полицейским

Молодой человек был пьян
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Усмирить буяна получилось только предупредительными выстрелами в воздух из табельного оружия.Усмирить буяна получилось только предупредительными выстрелами в воздух из табельного оружия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти задержали 25-летнего парня. Он нарушил закон по нескольким статьям, в том числе угрожал сотруднику полиции. Молодой человек напился, угнал «Гранту», вместе с друзьями – парнем и девушкой - на этом авто пытался уехать от сотрудников ГИБДД, а потом еще и достал нож и угрожал им полицейскому.

- После непродолжительной погони инспекторы ДПС около дома № 30 по Рабочему проезду догнали правонарушителей. В то время, когда один из инспекторов удерживал молодого человека и девушку, второй офицер принимал меры по задержанию водителя автомобиля, но тот оказал сопротивление, достал нож и начал приближаться к сотруднику, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Усмирить буяна получилось только предупредительными выстрелами в воздух из табельного оружия. После них парень сдался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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