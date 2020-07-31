«Торпедо» объявило о подписании экс-вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова

31 Июль 2020 2020-07-31T12:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Московское «Торпедо» официально объявило о подписании контракта с бывшим вратарем «Крыльев Советов» Евгением Конюховым. Соглашение рассчитано на один сезон.

- Конюхов – не только качественный вратарь и, к слову, обладатель уникальной «сухой» серии в ФНЛ. Женя ещё профессиональный, порядочный парень, в чем успел лично убедиться, поработав с ним прежде. Надеюсь, что нынешний союз ФК «Торпедо Москва» и Конюхова получится не менее ярким, чем в предыдущий раз, - прокомментировал трансфер экс-сотрудник «КС», а ныне руководитель селекционного отдела «Торпедо» Максим Ляпин.

Напомним, Конюхов выступал за «Крылья Советов» с 2014 года. Вратарь покинул клуб в этом мае. Теперь он будет соперником самарцев по ФНЛ.

Голкипер является рекордсменом ФНЛ по «сухим» минутам

ИСТОЧНИК KP.RU