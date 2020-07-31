2020-07-31T12:22:40+03:00
Общество

На речной переправе «Самара — Рождествено» увеличат число рейсов

Суда по этому направлению будут ходить каждый час
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суда начнут курсировать по Волге по-новому с 4 августаСуда начнут курсировать по Волге по-новому с 4 августаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вновь изменится расписание движения судов до Рождествено. Увеличится число рейсов до острова Проран. Ходить по-новому теплоходы начнут со вторника, 4 августа.

По данным Самарского речного пассажирского предприятия, суда между Самарой и Рождествено будут курсировать ежедневно с 6:00 до 22:00. Интервал движения составит один час. Теплоходы, двигаясь в сторону Рождествено, будут заходить на Проран в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00. В обратном направлении — с 7:00 до 11:00, в 13:00 и с 15:00 до 20:00.

Как отмечают на предприятии, интервалы движения судов могут измениться. Это зависит от пассажиропотока и погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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