2020-07-31T12:42:13+03:00
Общество

В Самаре отменили «Метафест - 2020»

Из-за ограничений по коронавирусу фестиваль не смогут провести в этом году
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фестиваль всего живого в этом году на Мастрюковских озерах не состоится / Фото: metafest.ru/Фестиваль всего живого в этом году на Мастрюковских озерах не состоится / Фото: metafest.ru/
Изменить размер текста:

Фестиваль всего живого «Метафест», который ежегодно проходил в августе на Мастрюковских озерах, в 2020 году не состоится. Это связано с тем, что запрет на массовые развлекательные мероприятия, который ввели из-за пандемии коронавируса, все еще в силе.

- Мы до последнего надеялись, что у нас получится провести фестиваль. Мы надеялись, что что-то в ограничительных мерах изменится за это время. Но этого не произошло и в сфере массовых мероприятий не произойдет минимум до 1 сентября. Увы, факторы, никак от нас не зависящие, оказались гораздо сильнее нашей воли, - поделились организаторы фестиваля.

Отмечается, что создатели «Метафеста — 2020» рассматривали альтернативные варианты его проведения: устроить мероприятие как культурную программу для гостей турбазы Фестивального парка, но тогда бы взималась плата в тысячу рублей, что не соответствует философии фестиваля; или кемпинг с палатками в Фестивальном парке, но так не удалось бы соблюсти все меры безопасности. В итоге организаторы «Метафеста — 2020» решили его отменить. Они надеются, что в следующем году фестиваль всего живого обязательно пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах
В Самарской области 18-летний водитель без прав опрокинулся на легковушке в кювет и погиб
"Крылья Советов" поддержали фаната, которого отлучили от футбола из-за снятой маски
«Крылья Советов» назвали игроков, которые покинули команду перед матчем с «Балтикой»
В самарском парке Гагарина деревья закатали в асфальт
В Самаре цирк отремонтируют, чтобы он был не хуже нового Дворца спорта
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 132 пациента
В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63
В Самаре обсудили стратегию развития Промышленного района
Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля
Как и где заразились коронавирусом еще 43 жителя Самарской области
В Самаре отменили «Метафест - 2020»
На речной переправе «Самара — Рождествено» увеличат число рейсов
«Торпедо» объявило о подписании экс-вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова
В Тольятти парень с друзьями устроил гонки на угнанной машине и размахивал ножом перед полицейским
43 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 31 июля
Экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока сезона РПЛ
ГТРК "Самара" стала триумфатором престижного конкурса "Мир Права"
В Похвистнево снесли незаконный сарай во дворе многоквартирного дома
Небо упало на землю: в пятницу Самару накрыло ливнем с громовыми раскатами
В Самаре автомобиль после ДТП снес бетонный столб