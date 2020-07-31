В Самаре отменили «Метафест - 2020»

31 Июль 2020 2020-07-31T12:42:13+03:00

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Фестиваль всего живого «Метафест», который ежегодно проходил в августе на Мастрюковских озерах, в 2020 году не состоится. Это связано с тем, что запрет на массовые развлекательные мероприятия, который ввели из-за пандемии коронавируса, все еще в силе.

- Мы до последнего надеялись, что у нас получится провести фестиваль. Мы надеялись, что что-то в ограничительных мерах изменится за это время. Но этого не произошло и в сфере массовых мероприятий не произойдет минимум до 1 сентября. Увы, факторы, никак от нас не зависящие, оказались гораздо сильнее нашей воли, - поделились организаторы фестиваля.

Отмечается, что создатели «Метафеста — 2020» рассматривали альтернативные варианты его проведения: устроить мероприятие как культурную программу для гостей турбазы Фестивального парка, но тогда бы взималась плата в тысячу рублей, что не соответствует философии фестиваля; или кемпинг с палатками в Фестивальном парке, но так не удалось бы соблюсти все меры безопасности. В итоге организаторы «Метафеста — 2020» решили его отменить. Они надеются, что в следующем году фестиваль всего живого обязательно пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU